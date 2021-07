Lörrach Wenig Geld und wenig Platz

Demnächst soll mit der Ausführungsplanung begonnen werden. Der Bau der Mobilitätsdrehscheibe soll dann Anfang des nächsten Jahres erfolgen.

Der Gemeinderat stimmte der Entwurfsplanung nach längerer Diskussion zu und beauftragte die Verwaltung, auf dieser Grundlage die Ausführungsplanung fertigzustellen und die Vergabe der Bauleistungen vorzubereiten. Nach derzeitigem Stand wird die Mobilitätsdrehscheibe gut 2,1 Millionen Euro kosten.

Die „nicht besonders große Fläche“ muss laut Stefan Berg (Grüne) „flexibel nutzbar sein“. Anpassungen an künftige Eintwicklungen im Bereich Mobilität müssen möglich sein.

Christa Rufer (SPD) sieht in funktionierenden Mobilitätsdrehscheiben – nicht nur in Brombach – einen wichtigen Baustein für eine gelingende Verkehrswende. In anderen Kommunen, so Rufer, funktioniere das bereits gut. In diesem Zusammenhang mahnte die SPD-Stadträtin ein Gesamt-Mobilitätskonzept für die Stadt an. Ein solches Konzept müsse am Anfang aller anderen Überlegungen zur Mobilität stehen.

Petra Höfler (CDU) drängte, nach vielen und zeitraubenden Diskussionen endlich in die Realisierungsphase zu kommen, denn vor allem eine ausreichende Zahl von Parkplätzen für den Betrieb der neuen Sporthalle sei dringend nötig. Höfler stellte die Frage, ob eine vorübergehende Nutzung der vorhandenen Fläche für das zweite S-Bahn-Gleis möglich sei. Auch Silke Herzog (Freie Wähler) wünscht sich die Nutzung der Gleisvorratsfläche.

Klaus Dullisch hat dies bereits mit der Bahn abgeklärt und stellte eine vorübergehende Nutzung konkret in Aussicht. Allerdings betonte er auch, dass diese Parkflächen dann wieder entfallen werden, wenn das zweite Gleis für die S-Bahn gebaut wird. Das aber kann noch Jahre dauern.

Bernhard Escher (fraktionslos) forderte ein Parkdeck, um mehr Fläche zu gewinnen. Ansonsten befürchtet er: „Wir laufen in eine Katastrophe“. Der Oberbürgermeister machte Escher darauf aufmerksam, dass die Idee eines Parkdecks bereits vom Gemeinderat verworfen wurde.

Hubert Bernnat (SPD) beantragte, angesichts der hohen Kosten von über zwei Millionen Euro noch einmal ausführlich über das Projekt zu diskutieren und jetzt noch nicht zu entscheiden. „Wir verlieren dann mindestens ein halbes Jahr“, warnte Lutz. Der Antrag wurde vom Gemeinderat abgelehnt.