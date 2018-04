Lörrach „Wenig gespart, viel verloren“

Nachdem die Kommunalverwaltung wieder Todesanzeigen für ihre verstorbenen Mitarbeiter in den örtlichen Tageszeitungen schaltet, wird sie auch die Veränderungen bei den städtischen Brunnen und den Weihnachtsbäumen zurücknehmen. Das sagte Oberbürgermeister Jörg Lutz gestern im Rathaus während einer Debatte zur Zukunft des Weihnachtsmarkts. Diesen möchte die Stadt auch künftig nicht beschneiden.

Lörrach (bk/ov). Die seinerzeit aus Kostengründen zurückgefahrenen Ausgaben für Brunnen und Weihnachtsbäume sollen wieder „auf den früheren Stand“ gebracht werden, versicherte Lutz. Details konnte er noch nicht nennen, doch werde die Verwaltung noch vor der Sommerpause eine Vorlage in die städtischen Gremien einbringen.

Weihnachtsmarkt

Um den Weihnachtsmarkt in seiner bisherigen Form in die Zukunft führen zu können, rechnet die Verwaltung mit einer Kostensteigerung von insgesamt rund 40 000 bis 70 000 Euro für die Dienstleistungen „Hütten“ und „Stromversorgung“. Der Gemeinderat stimmt darüber in seiner heutigen Sitzung ab.

Die Fraktionen von Freien Wählern und Grünen haben mit Blick auf die Höhe der Ausgaben Skepsis geäußert. Die CDU zeigt sich eher zustimmend (siehe Artikel unten).

Der Hintergrund: Die brandschutzrechtliche Stellungnahme aus dem Jahr 2016 hat für die Organisation des Weihnachtsmarktes Konsequenzen. So muss jede Hütte über einen Feuerlöscher verfügen, Imbiss- und Grillhütten, die Gas verwenden, müssen zusätzlich eine Löschdecke oder einen Fettbrandlöscher vorweisen.

Die weitreichendste Auswirkung hat die Stellungnahme auf das Heizen der Hütten während der Marktzeit. Es darf nicht mit Gas geheizt werden, auch Petroleumöfen sind nicht erlaubt, weil damit die Brandlast zu hoch wäre.

Laut brandschutztechnischer Stellungnahme darf mit Strom geheizt werden, doch die vorhandene Infrastruktur der Lörracher Innenstadt lässt die Verteilung des Stroms auf die rund 95 Hütten auf dem gesamten Gelände des Weihnachtsmarktes entlang der Tumringer Straße und auf dem Marktplatz bislang nicht zu.

Diese Herausforderung wurde seitens des Veranstalters intensiv mit den Beschickern in den vergangenen beiden Jahren erörtert und eine Lösung gesucht. Für die nächsten Jahre will die Stadt eine temporäre Infrastruktur für die Stromversorgung schaffen. Das mittelfristige Ziel ist es, durch bauliche Maßnahmen die Stromversorgung bei Veranstaltungen in der Innenstadt sicherzustellen. Erforderlich ist in diesem Jahr auch die Neuvergabe der Verkaufshütten für den Weihnachtsmarkt, aufgrund des ausgelaufenen Vertrags mit dem bisherigen Dienstleister. Der besonderen Atmosphäre des Weihnachtsmarkts durch die enge Hüttenstadt liege Jahr für Jahr ein gut abgestimmtes Konzept zugrunde, so die Stadt. Die besonderen Anforderungen an den Dienstleister beginnen bei der Planung und dem Aufbau bei laufendem Betrieb der Fußgängerzone und erfordern Flexibilität und eine gut durchdachte Logistik, insbesondere die brandschutzrechtlichen Anforderungen stellen eine Hürde dar.

Die Gebührensatzung des Lörracher Weihnachtsmarktes wurde im Jahr 2007 erlassen. Um signifikante Einsparungen zu erzielen, müsste der Weihnachtsmarkt erheblich verkleinert werden. „Das wäre ein Verlust für die Einkaufsstadt und das weihnachtliche Erlebnis in Lörrach“, so Lutz: „Wir hätten wenig gespart, aber viel verloren“, betonte er gestern.