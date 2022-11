Lörrach Wenig Wohnraum für Flüchtlinge

Die Situation in Weil

Weils OB Wolfgang Dietz erklärte, insgesamt sei die Lage ähnlich wie in seiner Stadt. Neben der allgemeinen Flüchtlingsbewegung komme aktuell der Ukraine-Krieg noch hinzu. Und das treffe auf einen angespannten Wohnungsmarkt.

Wohnraumversorgung, Sprachvermittlung und Bildung bilden insgesamt die Herausforderungen, führte Weils Hauptamtsleiterin Annette Huber aus. 91 Wohnungen hält Weil bereit, davon entfallen 28 auf Private, 41 auf die Wohnbau, 14 auf die Baugenossenschaft sowie acht auf Eigentum. Hinzu kommen noch sechs Zimmer im ehemaligen Jugendzentrum sowie 64 in der Wohncontainer-Anlage in Haltingen. In der Anschlussunterbringung sind aktuell circa 830 Personen, im September wurde die Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises in Haltingen eröffnet, von den 137 Plätzen sind 100 aktuell belegt.

Knappe Kita-Plätze

Als Herausforderungen in Weil am Rhein bezeichnete Huber neben der Wohnraumversorgung und -ausstattung auch die Sprachvermittlung, die finanzielle Unterstützung der Ausländerbehörde und die Unterstützung durch die Bürgerschaft. Froh sind beide Städte über das bürgerschaftliche Engagement, das an den Tag gelegt werde.

Schwierigkeiten gibt es hingegen in beiden Städten bei den Kinderbetreuungs-Angeboten. Lutz: „Zaubern können wir leider nicht. Es ist ein Engpass.“ Auch in Weil können laut Huber aufgrund des Platzmangels nur vereinzelt Betreuungsplätze zur Verfügung gestellt werden.