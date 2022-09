Lörrach Weniger Schilder für mehr Übersicht

Weil es in der Innenstadt nicht nur viele unterschiedliche Beschilderungen gibt, sondern diese sich teils auch in einem schlechten Zustand befinden, hat sich die Stadt an ein Beschilderungskonzept gemacht. „Besonders die rote Kulturwegweisung leidet oft unter Vandalismus“, heißt es in einer Beschlussvorlage für den Aussschuss für Umwelt und Technik (AUT), der den Bericht in seiner Sitzung am Donnerstag zur Kenntnis nehmen soll. Darin wird vorgestellt, dass die Gestaltung und Beschaffenheit der innerstädtischen Kulturwegweisung angepasst sowie überflüssige Beschilderungsstandorte abgeschafft werden – „gemäß dem Motto ,Aufräumen’“. Zudem plane der Fachbereich Kultur und Tourismus im Rahmen des Projekts Erinnerungskultur ebenfalls die Ausschilderung von Themenwegen.