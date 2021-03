Lörrach Weniger Unfälle im Stadtgebiet

Fußgänger

26 (25) Unfälle mit Beteiligung von Fußgängern ereigneten sich im Stadtgebiet. Örtliche Schwerpunkte sind in Lörrach nicht auszumachen.

Fahrerfluchten

Deutlich rückläufig waren die registrierten Fahrerfluchten. Von 312 (362) Fällen konnten 152 (162) aufgeklärt werden, was einer Quote von 48,7 Prozent (44,9) entspricht.

Unfallschwerpunkte

Unfallschwerpunkte waren abermals Verkehrssituationen im Bereich von Bahnübergängen. Neben der Kreuzung Schiller-/Brühl-/Zeppelinstraße (zwölf Unfälle) krachte es an den Kreuzungen Basler-/Weiler-/Hauptstraße sowie Wiesental-/Teich-Tüllinger Straße und an der Hasenlochkreuzung mit jeweils acht Unfällen besonders häufig.

Altersstruktur

Junge Fahrer (unter 25 Jahre) waren in Lörrach an 122 (140) Unfällen beteiligt. Senioren (ab 60 Jahre) an 146 (151). Diese Zahlen bilden allerdings lediglich die Gesamtbeteiligung der jeweiligen Altersgruppe an Unfällen ab und differenzieren nicht nach Unfallverursachern und Unfallbeteiligten.

Kontrollen

Ein stetes Ziel der Polizei ist die Verringerung von Unfällen durch regelmäßige Überwachung der so genannten „passiven Sicherheit“: Hier gibt die Statistik Auskunft über die Daten des gesamten Polizeireviers (Lörrach, Steinen und Inzlingen). Insgesamt wurden 983 (1169) Verstöße festgestellt – deutlich weniger als im vergangenen Jahr, darunter 421 (543) Missachtungen der Gurtpflicht und 17 (29) Beanstandungen wegen mangelnder Kindersicherung. Die Anzahl der Anzeigen wegen der Nutzung eines Handys während der Fahrt ist ebenfalls rückläufig, bleibt aber mit 545 (597) auf hohem Niveau.

Ein Handyverstoß im Auto koste inzwischen mindestens 100 Euro Bußgeld zuzüglich Verwaltungsgebühr und einem Punkt in der „Verkehrssünderdatei“. Fahrradfahrer müssten in einem solchen Fall 55 Euro plus Verwaltungsgebühr berappen. Ein Verstoß gegen die Gurt- beziehungsweise Kindersitzanschnallpflicht schlage mit einem Verwarnungsgeld von 30 Euro zu Buche. 60 Euro Bußgeld und die Verwaltungsgebühr würden fällig, wenn der vorgeschriebene Kindersitz gänzlich fehlt, betont die Polizei.

Radverkehr: Überwachung

693 (930) Fahrradfahrer wurden im Jahr 2020 beanstandet – deutlich weniger als im Vorjahr. Hierbei wurde auch der Radverkehr zu und von den Schulen kontrolliert, der im vergangenen Jahr coronabedingt allerdings in reduziertem Umfang stattfand.

Die Polizei reagierte auf Beanstandungen sowohl mit „Elternbriefen“, die auf einen technischen Mangel am Rad hinweisen, als auch mit Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie kostenpflichtigen Verwarnungen.