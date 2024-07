Lörrach: Wenn der Japankäfer in Lörrach ist – Bürger erhalten wichtige Infos

Zur Eindämmung der gefundenen Japankäfer in Basel haben der Landkreis Lörrach und das Regierungspräsidium (RP) Freiburg eine Allgemeinverfügung erlassen sowie Befalls- und Pufferzonen definiert. Die Pufferzone umfasst auch Teile der Stadt Lörrach. Das Landratsamt und die Stadt Lörrach laden daher zu einer Bürgerinformation am Dienstag, 30. Juli, 18 Uhr, im Großen Sitzungssaal des Rathauses ein. Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić, Vertreter des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums Augustenberg (LTZ), des RP, des Fachbereichs Landwirtschaft & Naturschutz des Landratsamts und des Fachbereichs Umwelt & Mobilität der Stadt Lörrach werden über den Japankäfer sowie die Bekämpfungsmaßnahmen informieren, heißt es in einer Ankündigung. Alle Bürger sowie betroffene Gewerbetreibende sind dazu eingeladen.