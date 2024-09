Lörrach: Wenn der Strom weg ist

Fünf Notfalltreffpunkte

Im Stadtgebiet gibt es fünf Notfalltreffpunkte. Diese sind der Burghof Lörrach, die Mehrzweckhalle Tumringen, die Schlossberghalle Haagen, die Neumatthalle in Stetten und die neue Sporthalle Brombach. Die Bevölkerung kann sich in Krisensituationen in den Notfalltreffpunkten einfinden, um aktuelle Informationen und Notversorgung zu erhalten oder etwa Babynahrung oder Spezialnahrung zuzubereiten. Zudem werden Notfallmeldestellen bei den Feuerwehren und im Rathaus eingerichtet, bei denen Notrufe abgesetzt werden können.