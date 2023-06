Lörrach Wenn der Wohnungsverlust droht und Menschen auf der Straße leben

Obdachlose betreuen

Im Fachdienst Mobile Obdachlosenbetreuung geht es um die Beratung und Begleitung der ordnungsrechtlich von der Stadt Lörrach untergebrachten Haushalte, was sich so auch in Rheinfelden und Schopfheim seit einigen Jahren bewährt. Die Besonderheit in Lörrach ist die dezentrale Unterbringung von wohnungslosen Menschen in Wohnraum der Wohnbau Lörrach.

66 von 80 ordnungsrechtlich untergebrachten Haushalten wurden laut 2022er-Statistik erreicht. Vier davon haben die Obdachlosigkeit überwunden. Heinz: „Seit Bestehen wurden 59 Haushalte in Mietverträge vermittelt.“ Von der Wohnungslosigkeit seien oft Familien mit Kinder betroffen. Doch auch ein Migrationshintergrund und häufig damit verbundene Sprachprobleme stellen ein Problemfeld dar.

In der größten Not

Die Notschlafstelle bot für 84 akut obdachlose Personen 814 Nächte Obdach. „Der Bedarf steigt aktuell wieder an“, weiß der AGJ-Leiter um die Probleme.

Die Notschlafstelle wird im Auftrag von Landkreis Lörrach und der Stadt Lörrach angeboten. Hier gibt es fünf Plätze für Männer und zwei Plätze für Frauen. „Niemand muss unfreiwillig auf der Straße übernachten“, verweist Heinz um die letzte Möglichkeit. Denn der Betrieb sei ganzjährig sichergestellt.