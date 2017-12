Lörrach Werbung pur für den Jugendfußball

Dass der erste PS Immo-Cup ein Erfolg wird, daran hatte eigentlich niemand gezweifelt. Und so konnten auch Schnee und Kälte diesem international hochkarätig besetzten Jugend-Fußballturnier der U 12-Junioren im Lörracher Grütt nichts anhaben.

Von Gerd Lustig

Lörrach. „Wenn der FV Lörrach-Brombach und der SV Weil etwas zusammen machen, dann kommt Großes heraus“, hatte Schirmherr und Bundestagsabgeordneter Armin Schuster im Vorfeld wie auch beim VIP-Empfang im FVLB-Vereinslokal „Sechzehner“ betont.

Dieser von Patrick Scheuermann und den beiden hiesigen großen Fußballvereinen initiierte Cup, bei dem Mannschaften wie Borussia Dortmund, FC Liverpool, Juventus Turin, VfB Stuttgart oder auch der SC Freiburg und der FC Basel nicht nur die Herzen von Fußballfans höher schlagen ließen, war schlichtweg Werbung pur für den Jugendfußball.

„Der PS Immo-Cup soll daher in den nächsten Jahren unbedingt hier in Lörrach und in Weil am Rhein stattfinden, auch wenn Organisation und Logistik uns natürlich vor große Herausforderungen stellen“, sagte FVLB-Vize-Präsident Schleith, der sich vor allem über die Hilfe von 50 Freiwilligen rund um den Cup, darunter auch die Jugendturnier-erfahrenen Dominik Kiesewetter und Olli Mair, freute.

Top organisiert

Am Samstag Morgen wurden eiligst die Linien auf den drei Kunstrasenplätzen mit Maschinen frei gemacht, los ging’s – und alles klappte wie am Schnürchen. „Das ist echt top organisiert hier, wirklich toll, wir kommen wieder“, zeigte sich beispielsweise das Trainerteam der TSG Hoffenheim begeistert.

Begeistert waren aber auch die eigentlichen Protagonisten des Turniers, die Jugendkicker selbst, die in 16 Mannschaften, darunter auch Teams des FVLBV, des SV Weil sowie die Teams Rheinfelden und Schopfheim, den Cup-Sieger ermittelten. „Es hat echt Spaß gemacht, auch wenn wir alle drei Gruppenspiele verloren haben“, meinten Mattis und Josef vom FVLB-Team. Es sei ein echtes Highlight gewesen, mal gegen Stuttgart, Salzburg oder Nancy zu kicken. „Wirklich cool“, befand der elfjährige Josef, auch wenn er sich ein wenig ärgerte, dass es gerade gegen Stuttgart ein dummes Tor eine Minute vor Spielschluss und damit die Niederlage gegeben habe.

„Es geht für unsere Jungs schon an die Grenzen“, sagte auch Trainer Andreas Pecho, der das Team mit seinem „Co“ Ronny Bazer betreute. „Das ist schon eine andere Welt“, merkte ein Betreuer aus Rheinfelden an. Dass es sportlich nicht so gut lief, focht niemanden an. „Das war eine tolle Erfahrung für die Jungs, da reden und träumen die noch lange davon“, sind sie sich sicher.

Genau diesen Gedanken hatten auch die Redner beim VIP-Empfang in den Vordergrund gestellt. „Wer mal ein Tor gegen Liverpool, Dortmund oder Turin geschossen hat, der wird das nie vergessen“, wusste Armin Schuster, der in erster Linie das für den Cup gewählte Motto „Mit Herz für de Förderung des Jugendfußballs“ sehr begrüßte. Es gelte gerade im Dreiländereck, nicht abgehängt zu werden, sondern einen Hotspot zwischen Basel und Freiburg aufzubauen und immer mal wieder für den Kick-Nachwuchs für Höhepunkte zu sorgen. „Und dieser Cup ist eine wunderbare Möglichkeit dazu“, so Schuster. „Es hat Spaß gemacht, die Jungs können halt richtig kicken“, befand auch Schiedsrichter Simon Wolf. Und Kollege Matthias Heilig stimmte zu: „Die sind schon technisch sehr versiert, obendrein noch anständig.“ Der Rheinfelder Oberbürgermeister Klaus Eberhardt brachte es auf den Punkt: „Einfach klasse.“