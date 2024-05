Auf Einladung des Meeraner Kunstvereins fuhr sie Mitte Mai mit ihrem kleinen Bus – beladen mit einer Auswahl von Bildern – ins sächsische Meerane, um ihre Einzelausstellung aufzubauen, heißt es in einer Mitteilung. Mit der Ausstellung in der Galerie „ART IN“ gebe sie mit mehr als 50 Werken einen Einblick in umfangreiches Schaffen und Thematiken.