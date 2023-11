Lörrach: Werkhof hat den Winterdienst aufgenommen

Die Gehwege

So sind die Gehwege von Schnee und Eis zu räumen. Die Verkehrssicherheit der Fußgänger in beide Richtungen muss mindestens auf einer Breite von 1,2 Metern gewährleistet sein. Gleiches gilt für Treppen- und Fußwege, für Straßen, an denen kein Gehweg angelegt ist sowie für Verkehrsflächen in verkehrsberuhigten Bereichen. In Fußgängerzonen schreibt die Satzung vor, Flächen von zwei Meter Breite entlang dem jeweiligen Grundstück zu räumen.

Beim Räumen von Schnee sollte darauf geachtet werden, dass das Wasser bei Tauwetter ablaufen kann, so die Medienmitteilung.

Die Zeiten

Die Räum- und Streupflicht ist werktags bis 7 Uhr, sonn- und feiertags bis 8 Uhr zu erfüllen. Die Pflicht endet um 20 Uhr. „Bei Vernachlässigung dieser Pflicht drohen den Verantwortlichen bei Unfällen Schadenersatzforderungen“, so die Stadt wörtlich.

Zum Bestreuen sollte abstumpfendes Material wie Sand, Splitt, Sägemehl oder Asche verwendet werden. „Auftauende Streumitteln dürfen nur auf ein unumgängliches Maß beschränkt genutzt werden“, heißt es.

Die Streupflichtsatzung

Die Streupflichtsatzung kann im Internet auf der Homepage der Stadt Lörrach unter www.loerrach.de unter der Rubrik „Rathaus/Bürgerservice“, Unterrubrik „Satzungen/Verordnungen“ nachgelesen werden.

Zusätzlich bittet die Stadt alle Bürger, die Streufahrzeuge des Eigenbetriebs Werkhof nicht durch verkehrswidrig geparkte Fahrzeuge zu behindern. Auch in diesem Fall können bei Unfällen Schadenersatzforderungen gegen den Verantwortlichen geltend gemacht werden, so die Mitteilung der Kommune.