Lörrach Werkhof ist auf den Winter vorbereitet

Der städtische Eigenbetrieb ist gut auf den Winter vorbereitet, wie Jens Langela, Leiter der kommunalen Eigenbetriebe, und Christian Werner, Technischer Leiter des Werkhofs, im Gespräch mit unserer Zeitung versicherten. Das Salzlager ist voll, der Nachschub dank langfristiger Lieferverträge gesichert. „Engpässe seien nicht zu erwarten“, betonen sie unisono.

Um die frühzeitige Benachrichtigung bei Schneefall zu gewährleisten, wird über die Analyse der Wettervorhersagen hinaus die Arbeit eines Dienstleisters in Anspruch genommen, der in den Wintermonaten nachts gezielt „neuralgische Punkte“ in der Stadt anfährt, so Langela, und gegebenenfalls die Einsatzleitung des Werkhofs informiert. Zudem senden Glättemeldeanlagen auf dem Salzert und in Brombach Daten und Bilder, die ebenfalls in die Lagebewertung der Einsatzleitung einfließen. Diese entscheidet schließlich über den Umfang notwendiger Maßnahmen.