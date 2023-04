Lörrach Werner Lacher zeichnen Tatkraft und Menschenverstand aus

Bei den Freien Wählern

Kommunalpolitik und das Wohl seiner Mitbürger lagen Lacher schon in jungen Jahren am Herzen. Jahrzehnte brachte er sich vorbildlich und mit großem Einsatz in die Gemeinschaft ein. Von 1974 bis 2014 gehörte er ununterbrochen als Freier Wähler dem Gemeinderat an und war obendrein seit 1994 ehrenamtlicher Stellvertreter des Oberbürgermeisters.

Stets kümmerte er sich um die Anliegen und Nöte seiner Mitmenschen und brachte die jeweiligen Themen direkt in den Gremien zur Sprache. Lacher gilt als Mann der leisen Töne, doch er ist kein Leisetreter. Aufgrund seiner Erfahrung hat ihn die Stadtverwaltung als wertvollen Verhandlungspartner stets geschätzt. Gesunder Menschenverstand, ungewöhnliche Tatkraft und große Kompetenz hätten ihm am Ratstisch und über Parteigrenzen hinweg große Wertschätzung eingebracht, heißt es aus dem Rathaus.