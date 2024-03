Lörrach: Wichtige Kulturarbeit

Appell an Wirtschaft

Durch Inflation und Krisen würden indes immer mehr Sponsorengelder nötig, um solch wertvolles Engagement zu fördern. Und so richtete Eschbach indirekt einen Appell an andere Vertreter der hiesigen Wirtschaft, sich am Sponsoring solch wichtiger Projekte zu beteiligen.

„Nur Mut“

Zu solch erfolgreichen Initiativen zählt seit 2002 das Schülerprojekt „Nur Mut“. Es wird 2024 mit 6500 Euro von der Sparkassenstiftung als Teil eines Gesamtpakets gefördert. Das Projekt richtet sich an Schüler der achten bis zehnten Klasse, die vor dem Schulabschluss und der Berufswahl stehen. Sie werden spielerisch und durch Kontakte zur Berufswelt für ihren weiteren Lebensweg gestärkt. Die diesjährige Frühjahrsstaffel sei bereits erfolgreich gelaufen, erläutert Bettina Brune (Fundraising/Sponsoring). 500 Schüler nahmen teil, die zweite Staffel ist im Oktober.

Weiter kämpfen

„Nach Corona zeigt sich, wie labil unsere Gesellschaft ist“, sagt Karin Maßen. Und es werde immer herausfordernder, die Arbeit des Theaters finanzieren zu können – trotz der Loyalität von Kommunen und Sponsoren. Umso dankbarer ist sie für die wertvolle Unterstützung durch das Geldinstitut. Se zeigt sich kämpferisch: „Unsere Gesellschaft droht auseinanderzufallen. Dagegen müssen wir etwas tun.“