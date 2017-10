Lörrach Wichtigste Regel: Respekt

Lörrach (was). Fußball, Tischtennis, Basketball oder doch Fitnesstraining? Das Nachtsport-Angebot der offenen Jugendarbeit Lörrach bietet dieses Winterhalbjahr wieder interessierten Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren am Wochenende ein vielfältiges, kostenloses Sportprogramm und einen alternativen Treffpunkt.

„Jeder darf kommen, zu jeder Zeit“, betont Michael Granzow vom Sozialen Arbeitskreis (SAK), der das Projekt im Auftrag der Stadt Lörrach seit zwölf Jahren leitet. Einzige Bedingung ist, dass sich die Jungen und Mädchen an die klaren Regeln halten. „Respekt und Fair Play steht über allem“, sagt Granzow und erklärt, dass damit sowohl der Respekt gegenüber Anderen, aber auch der Respekt für die Räumlichkeiten und letztlich für sich selbst gemeint sei. Weitere wichtige Regel des Nachtsports: der Verzicht auf Drogen jeglicher Art. Wer Alkohol getrunken oder Drogen konsumiert habe, komme nicht in die Halle. Und: Gewalt werde nicht geduldet, erläutert Granzow weiter.

Daher sei das Nachtsportteam in gewaltfreier Kommunikation geschult. Es setzt sich zusammen aus Jugendlichen, die zunächst das Angebot selbst nutzten, bevor sie in Absprache mit Nachtsport-Leiter Granzow erst an drei Probeterminen und dann als Juniorcoach Verantwortung übernommem haben. Nach einem Jahr in dieser Position besteht für die jungen Leute darüber hinaus die Möglichkeit, zum Coach und – sobald sie volljährig sind – zum Abendleiter aufzusteigen.

Die jugendlichen Gäste können selbst entscheiden, ob sie die angebotenen Sportmöglichkeiten aktiv nutzen, oder das niederschwellige Angebot lieber zum Zuschauen und einfach zum Beisammensein in Anspruch nehmen. An einem Kiosk werden für kleine Beträge alkoholfreie Getränke und Brötchen angeboten. Frisches Obst erhalten die jungen Leute – Dank Sponsoren – kostenlos.

Zum Auftakt der neuen Saison kamen am Samstagabend rund 40 Jugendliche aus dem ganzen Stadtgebiet in der Neumatthalle nach Stetten. Die Zahlen schwankten von Woche zu Woche zwischen 30 und 80 Teilnehmern, erzählt Granzow.

Da der Anteil männlicher Teilnehmer überwiege, möchte das Team in dieser Saison auch gezielt ein Angebot für Mädchen erstellen. Teammitglied Lorina Brugger führt dazu aktuell eine Bedarfsanalyse an Schulen durch. Ebenso werde es in diesem Halbjahr alle zwei bis drei Wochen ein regelmäßiges Angebot in Selbstverteidigung geben und zum Abschluss der Saison im März das schon traditionelle Abschluss-Fußballturnier. Neu sei bei diesem, dass für die Siegermannschaft die Möglichkeit bestehe, bei Interesse an der Deutschen Nachtsportmeisterschaft in Frankfurt teilzunehmen, sagt Granzow. Außerdem informiere neu eine eigene Facebookseite über alle aktuellen Angebote des Nachtsports. Dieser findet immer freitags auf dem Salzert und samstags in der Neumatthalle, jeweils von 21.30 bis 24 Uhr, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Infos: M. Granzow, E-Mail: m.granzow@sak-loerrach.de oder: www.facebook.com/NachtsportLoerrach