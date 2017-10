Lörrach Wider den russozentrischen Blick

Von Dorothea Gebauer

Lörrach. Einmal komplett durch die ganze Ukraine reisen. Gerade durch und hier und da „Schlenker nach links oder rechts“ machen. Das war erklärtes Ziel von Journalist und Schriftsteller Jens Mühling, der im Zuge der Lörracher Osteuropatage in der Volkshochschule sein Buch „Schwarze Erde“ vorstellte und von seinen Reiseerfahrungen berichtete.

Als Kind hat er mit dem Finger die große Sowjetunion nachgezeichnet und sie erschien ihm riesig. Später erlebte er, dass sich alles änderte, dass auch die Ukraine einen anderen, neuen Platz in der Welt einnahm. Seine innere Landkarte stimmte nicht mehr mit der der Welt überein und er beschloss, Russland zu bereisen. Zunächst hat Mühling 2014 über die Maidan-Proteste berichtet, anschließend mehrfach über Monate in der Ukraine zugebracht und dabei Land und Leute lieben gelernt.

Seine Einblicke sind deshalb so faszinierend, weil er auf seinen Reisen im Bus den Menschen gut zuhört. Mit einer Haltung freundlicher Neugier erfährt er viel und teilt dies in seinen Büchern. Da tummeln sich Nationalisten und Altkommunisten, Krimtataren, Volksdeutsche, Kosaken, Schmuggler, Archäologen und Soldaten. Alle werden sie zu Deutern der Zerrissenheit, zu jenen, die zu Opfern der Geschichte wurden oder zu Stellvertretern einer Sehnsucht, endlich nationale Identität zurückzugewinnen und nicht mehr nur „Kleiner Bruder“ zu sein.

Das Buch „Schwarze Erde“ öffnet den Spalt zu einer Tür in ein zunächst undurchschaubares Land. Es stellt Nähe zu den Menschen her. Es beschreibt ihren Alltag konkret und liebevoll. Mühling möchte es aushalten und genauso wiedergeben: die Haltung der bornierten Altkommunisten und jener, die bei einem Denkmal Lenin die Nase abschlagen.

In Lemberg spürt er auf Friedhöfen ethnischer Durchmischung nach und lässt an die Ermordung der Juden, aber auch der Vertreibung der Polen erinnern. In Uman erlebt er mit, wie sich jährlich eine Woche lang chassidische Juden aus der ganzen Welt treffen. Spuren des Zarenreichs oder der K&K Monarchie machen deutlich, wie sehr die Ukraine die Wiege von Europa ist. Aber auch Landschaften, die Steppe etwa, durch die er reitet, werden in ihrer Schönheit beschrieben. Sicherlich wäre es derzeit nicht ratsam, auf die Krim zu reisen, geschweige denn in die Orte der Separatisten zu gehen. Dennoch sei die Ukraine ein wunderbares Reiseland, resümiert er.

Es lohnt, den Blick über den Tellerrand zu wagen und den Blick nach Osteuropa zu lenken. Schließlich gilt es, sich für die befreundeten Städte Lörrachs wie Wischgorod zu interessieren oder die Beziehung zum Partnerlandkreis Lubliniec lebendig und wach zu halten. Der Abend zur Ukraine wollte Hoffnung machen. „Ich will glauben, dass Versöhnung in aller Zerrissenheit möglich ist“, so Diplomslawistin Steffi Memmert-Lunau, die Mühling einlud, viele Jahre im Land zugebracht hat und eine anschauliche Einführung in das Land gab.

Zum Abschluss der Osteuropatage wird am Donnerstag osteuropäisch gegessen: Im Mittelpunkt steht die berühmte Suppe „Borschtsch“. Dazu gibt es andere Köstlichkeiten aus der osteuropäischen Speisekammer. Den musikalischen Rahmen setzen die Lörracher Pianistin Jelena Kalistratova mit der Mezzosopranistin Anna Shiryaeva aus Freiburg. Klavierstücke aus der osteuropäischen Romantik werden von Corbin Beisner dargeboten. Beginn ist um 19 Uhr in der Alten Feuerwache. Der Eintritt beträgt 15 Euro.