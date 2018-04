Lörrach Wie auf der Müllkippe

Überfüllte Mülleimer, verstreuter Abfall auf den Wiesen und jede Menge Glasscherben. Wer am Montagmorgen im Grüttpark unterwegs war, wähnte sich an manchen Stellen auf einer Müllkippe. Das sonnige Wetter hatte am Wochenende viele Menschen angelockt, doch längst nicht entsorgten hinterher ihren Müll ordnungsgemäß.



Von Kristoff Meller



Lörrach. Diverse Fotos in den sozialen Netzwerken und wütende Kommentare dokumentierten die Hinterlassenschaften, bevor die Mitarbeiter des Eigenbetriebs Stadtgrün den Park wieder auf Vordermann brachten. „Das war diesen Montag sehr unerfreulich“, kommentierte Franz-Josef Friederichs, Technischer Leiter Stadtgrün, im Gespräch mit unserer Zeitung die Vorfälle. Besonders schlimm habe es beim Waldorfkindergarten ausgesehen.



Während im restlichen Stadtgebiet der Werkhof für die Müllbeseitigung zuständig ist, kümmern sich im Grütt jeden Montag und Freitag fünf Stadtgrün-Mitarbeiter um die Leerung und die Sauberkeit an den Grillplätzen.



Container im Park?



Doch mit steigenden Temperaturen kommen sie an ihre Grenzen: „So etwas wie am Wochenende ist der Wahnsinn“, erklärte Frank Sütterlin, Technischer Leiter des Werkhofs. „Für diese Mengen an Essensresten und Verpackungsmüll könnte man Container im Park aufstellen. Das ist aber nicht Sinn und Zweck.“



Hinzu kommt der Vandalismus: Erst 2016 wurden in einem Azubiprojekt des Werkhofs neue Grills aus lebensmittelechtem Stahl installiert, dennoch mussten einige Grillroste bereits ausgetauscht werden, weil sie mutwillig beschädigt wurden. Ein großes Problem ist auch das verbotene Grillen außerhalb der offiziellen Stellen. Gerade Einweggrills seien immer beliebter, blieben hinterher aber oft liegen.



Vor zwei Jahren wurde in der Verwaltung bereits laut über eine Benutzungsordnung nachgedacht, die an den Parkeingängen angebracht werden sollte, um die Besucher für solche Themen zu sensibilisieren und eine rechtliche Handhabe für den Gemeindevollzugsdienst (GVD) zu schaffen.



Größere Mülleimer, kleinere Einwurfschlitze



Doch Schilder allein helfen laut Friederichs wenig, wie Erfahrungen aus dem Rosenfelspark gezeigt hätten. Zumal die zehn GVD-Mitarbeiter an Sonntagen und nachts – den Hauptproblemzeiten –­ nicht im Einsatz sind, wie Stephan Meier, Stellvertretender Fachbereichsleiter Straßen, Verkehr und Sicherheit, gestern bestätigte. Im Grüttpark werden vor allem „Stichproben- und Schwerpunktkontrollen“ zu Themen wie Leinenpflicht bei Hunden durchgeführt.



„Ordnungshüter gehören am Wochenende eingesetzt“, kommentierte hingegen eine Frau bei Facebook Fotos von der Vermüllung. Außerdem habe sie am Sonntag im Park zwei Personen beim Entsorgen von Hausmüll beobachtet. Keine Seltenheit laut Friederichs: „Die Leute kommen mit dem Rad ins Grütt und bringen ihren Hausmüll mit.“



Unter anderem um dieses Problem einzudämmen, wurden kürzlich neue Mülleimer mit kleineren Einwurfschlitzen aufgestellt. An den Grillstellen stehen laut Sütterlin nun größere „Abfallhaie“ aus Edelstahl wie in der Innenstadt mit einem Fassungsvermögen von 200 Litern. Hinzu kommen 30 kleinere Behälter an den Wegen. Der kleinere Schlitz soll zudem verhindern, dass Krähen sich bedienen und den Müll auf den Wegen verteilen.



Generell rechnet Sütterlin aber mit einer „steigenden Tendenz“ beim Thema Vermüllung: „Die Menschen gehen mehr nach draußen, nehmen aber immer seltener ihren Müll auch wieder mit.“

