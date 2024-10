Lörrach: Wie die alten Rittersleut

Leben im Mittelalter

Der Burgknecht schilderte den Gästen nun, wie man im Mittelalter auf einer Burg gelebt, gekocht und gearbeitet hat, was die Mägde und Knechte an Arbeiten zu verrichten hatten und wie sorgsam man zum Beispiel mit Wasser umgehen musste, dass aus einem Brunnen geschöpft werden musste. Das Händewaschen vor dem Essen war obligatorisch und fand auch heute seine Anwendung. Anschließend durften die Gäste in die Burgstube eintreten und sich an den Tischen niederlassen.

Die Führung war laut Mues schon früh ausgebucht. Auf den Tischen stand schon das Brot und selbst gemachtes Griebenschmalz samt Kräuterbutter. Alles, was an diesem Abend auf den Tisch kam, wurde von Heiner Mues und seinen Helfern selbst zubereitet, außer Wurst und Käse, und teilweise auch im eigenen Garten angebaut und kultiviert. Die Speisen sollten, so Mues, so authentisch wie möglich zubereitet sein und auch dem damaligen Essen für Mägde und Knechte entsprechen.