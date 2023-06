Lörrach Wie die Stadt Lörrach die alternde Gesellschaft gestalten kann

Altersgerecht planen

Die Kommunen könnten aber durch gezielte Strategien zur Erfüllung des Wunschs vieler Menschen beitragen, in vertrauter Umgebung alt zu werden. So sollten sie für mehr altersgerecht ausgestattete Wohnungen sorgen, die Quartiere und Städte altersfreundlich gestalten und die Schieflage bei der Verteilung des Wohnraums ausgleichen. Denn: Viele Babyboomer leben nach dem Auszug der Kinder in übergroßen Wohnungen – und das oft in Wohngebieten mit schlechter Nahversorgung und Verkehrsanbindung. Durch Anreize für Ältere zum Umzug in kleinere, altersgerechte Wohnungen könnten die Kommunen zugleich mehr Wohnraum erschließen und die Versorgung dieser Altersgruppe verbessern.

Schon einiges verwirklicht

Im Anschluss an das Referat beleuchteten Oberbürgermeister Jörg Lutz, Wohnbau-Geschäftsführer Thomas Nostadt, Ute Hammler und Sabine Sütterlin in einer Podiumsdiskussion unter Leitung von Antje Schnacke-Fürst vom Fachbereich „Stadtplanung“ die konkrete Situation in Lörrach.

Aktiv bleiben sei für ältere Menschen ganz zentral, und da habe man in Lörrach schon „viel verwirklicht“, sagte Lutz. Er verwies auf die Gemeinschaftsräume bei der städtischen Wohnbau und hob die Bedeutung der Quartiersarbeit hervor. Am Beispiel des neuen Wohngebiets Belist in Haagen verdeutlichte er, dass moderne Quartiere heute „ganz anders geplant“ würden.

Mangel stationärer Pflege

Hammler sah die Rolle der Kommune unter anderem darin, Orte der Begegnung zu schaffen. Und sie verwies auf den Mangel in der stationären Pflege, wo 248 Plätze fehlten.

Der Beitrag der Wohnbau

Thomas Nostadt erläuterte die Maßnahmen, die die Wohnbau bereits zur Förderung altersgerechten Wohnens ergriffen hat, auch wenn ihr „nur“ zehn Prozent des Lörracher Wohnungsbestands gehören. So seien mehr als ein Drittel der Wohnbau-Wohnungen barrierefrei, sobald das Quartier „Neue Mitte Nordstadt“ fertiggestellt ist. Die Quartiersarbeit werde durch zwei Sozialarbeiter gefördert. Und weil in Tumringen früher eine schlechte Infrastruktur zu beklagen war, „haben wir sie uns selbst gebaut“, so der Wohnbau-Chef. Sütterlin stellte der Stadt denn auch ein ordentliches Zeugnis aus: „In vielen Regionen läuft es bedeutend schlechter“, so die Wissenschaftlerin.