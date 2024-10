Lörrach: Wie die Zukunft der Kita-Betreuung geplant wird

Maximal acht Stunden

Auf volle Zustimmung stießen alle übrigen Punkte in der Beschlussvorlage, auch die Neujustierung bei den langen Öffnungszeiten. So soll die Verwaltung beauftragt werden, zukünftig grundsätzlich in Betriebs- und Förderverträgen mit freien Trägern beziehungsweise in städtischen Einrichtungen eine maximale Betreuungszeit von acht Stunden täglich, 40 Stunden pro Woche festzulegen. Pro Stadtbezirk werden in einer festgelegten Einrichtung darüber hinaus gehende Öffnungszeiten gefördert beziehungsweise angeboten, heißt es. Fachbereichsleiterin Oswald verwies auch darauf, dass sich bei einer gebuchten Zehnstundenbetreuung Eltern bei den Hol- und Bringzeiten bisher Flexibilität schaffen wollten.

Die Probleme

Als Problem erweise sich aber wie überall der Fachkräftemangel. Alle Städte würden daher Einschränkungen machen, weil nicht ausreichend Personal zur Verfügung steht, weiß Oswald. „Wir verwalten den Mangel.“ Es werde versucht, über die Ausbildung gegenzusteuern. Doch klar sei: „Erzieherinnen sind aber nicht klonbar.“