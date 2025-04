Lörrach: Wie es mit dem Lörracher Jazztone weitergeht

Viele Unterstützer

„Den Club den Bach runtergehen zu lassen, kam nicht in Frage“, erinnert sich Felix Hermann. Klar war aber auch: Es gab keinen zweiten wie Werner Büche. 1956 hatte er den Club mitgegründet und seitdem durch ruhige und rauere Gewässer wie zuletzt die Corona-Ära gelotst. Über fast sieben Jahrzehnte knüpfte er freundschaftliche Kontakte in die ganze Jazzwelt und wurde selbst zu einer Art Jazzlegende: Der Lörracher Jazzclub jedenfalls ist auch Jazzmusikern im Ausland ein Begriff.

Wie also sollte es weitergehen? „Mit einer Teamleistung“, erklärt Felix Hermann: „Wir haben die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt.“ Bis zu den Neuwahlen im Januar war es Jacek Berezowski, der als früherer zweiter Vorsitzender den Club tatkräftig am Laufen hielt. Danach hat der neu gewählte Vorstand das Steuer übernommen – getragen von einem engagierten Team, wie Hermann hervorhebt. „Wir sind dankbar für viele helfende Hände, die bei Bedarf anpacken und dafür sorgen, dass sich das meiste ganz unkompliziert lösen lässt“, freut sich der neue Jazzclub-Chef. „Egal ob es handwerklich etwas zu tun gibt oder ob kurzfristig ein Bass her muss.“