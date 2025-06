Lörrach: Wie im Jugendraum Konflikte gelöst werden

Viele Freizeitangebote

Der Jugendraum Hauingen hat am Montag und am Dienstag ab 16 Uhr bis in den Abend geöffnet. Jugendliche von neun bis 27 Jahren können dort Freunde treffen, kickern oder Billard spielen. Es gibt Angebote wie Kochen, Ausflüge, spezielle Angebote für Mädchen, einmal im Monat Nachtsport in den Jugendräumen Tumringen und Brombach sowie Ferienangebote, wobei die Jugendlichen eigene Ideen und Wünsche einbringen können. Im Jahr 2024 unterstützten die Betreuerinnen 14 junge Leute in der Einzelfallhilfe, etwa beim Schreiben von Bewerbungen, bei Konflikten in der Familie und bei anderen Fragen.

Immer wieder Konflikte

Etliche Jungen unter 14 Jahren kamen 2024 neu in den Jugendraum, unter ihnen eine große Clique, berichteten Martin Rupp und Katja Thiele. Sie sorgten immer wieder für Konflikte: Mit „Grenzüberschreitungen“ verdrängten sie ältere Jugendlichen, die sich darauf nicht einlassen wollten, aus dem Jugendraum. Außerdem nahmen Beschwerden von benachbarten Vereinen, von Anwohnern und Spielplatzbesuchern wegen Provokationen zu, so Rupp und Thiele.