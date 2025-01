Lörrach: Wie Kinder Kunst erfahren können

Das Programm

Das Programm ist in sechs Teile aufgefächert. Die einzelnen Projekte finden im Frühjahr und im Herbst statt und dauern jeweils zwei bis drei Stunden. Dabei bleibt es nicht bei Museums- oder Theaterbesuchen. Vielmehr sollen sich die Kinder die Dinge selbst erschließen und anhand von praktischen Arbeiten einen eigenen Zugang finden zu Kunst und Kultur. „Dabei lernen sie auch, dass nicht immer alles perfekt sein muss“, erklärt Schulleiter Matthias Hartmann. In der Vitra-Werkstatt beispielsweise wurden kleine Modellstühle gebastelt. Beim Theater Tempus fugit wiederum durfte sich jedes Kind ein Kostüm auswählen, um damit pantomimisch etwas darzustellen. Und mit dem Musiktherapeuten Martin Kutterer wurde ein kreativer „Klangraum“ erstellt.

Kunst hat viele Gesichter

Vier Kinder, die am Programm teilnehmen, wurden dazu ermutigt, ihre Eindrücke zu schildern. „Ein Bild kann auch mal hässlich sein und trotzdem sagen die Menschen, dass es Kultur ist“, hat ein Junge festgestellt. Ein Mädchen fand das Erstellen des Rapsongs mit Peter Reimtgut besonders schön. Dabei ist in zweieinhalb Stunden ein dreiminütiger Rapsong über die Hobbys der Kinder entstanden. „Bei den Aufnahmen mussten wir megaleise sein“, erinnert sich eine weitere Teilnehmerin. Im Dreiländermuseum lernte die Gruppe viel darüber, wie es früher in Ritterburgen zuging. „Dort haben wir uns alte gefundene Sachen angeschaut“, berichtet ein Mädchen. In der Druckwerkstatt wiederum wurden mithilfe von Milchverpackungen, Kulis und Walzen Postkarten hergestellt, wie es ein Junge haarklein und merklich fasziniert beschreibt. Auch wenn sie nicht jedes Kunstwerk schön fanden, an der KUWE haben sie sich alle gern beteiligt.