Lörrach Wie können verschiedene Religionen friedlich zusammen leben?

Er schilderte, wie die Rheinlandschaft vor der Begradigung gemeinsamer Lebens- und Sprachraum für die Menschen war. Er streifte aber auch die zahlreichen Konflikte hier am Oberrhein - aus der Zeit der Reformation bis hin zu den beiden Weltkriegen. Auch auf die bedeutenden jüdischen Gemeinden wies er hin, die schon früh in Worms, Speyer und Mainz und um 1200 in Basel entstanden.

Dialog auf Augenhöhe

In der Gesprächsrunde erinnerte Pfarrer Hoffmann an zahlreiche Konfessionskonflikte der Christen und an ihre jahrhundertelange Verachtung gegenüber den Juden, die auch in Skulpturen in Kirchen ihren Ausdruck fand. Dort sei das Judentum oft als Frau mit Augenbinde dargestellt, blind für den Erlöser, sagte Hoffmann. Doch er sah die Zeit gekommen für einen Dialog „ohne Augenbinde“ auf Augenhöhe.