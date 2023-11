Lörrach: Wie Lörracher Bürger die Tigermücke bändigen können

Tigermückeneier können den Winter überleben. Die Eier kleben am Rand unterschiedlicher Behältnisse, in denen sich zuvor Wasser sammeln konnte, etwa Blumentopfuntersetzer, Regentonnen oder Sonnenschirmständer. „Sie überleben selbst bei Kälte und wenn das jeweilige Behältnis austrocknet. Die Larven entwickeln sich bei ihrem nächsten Kontakt mit Wasser. Bei einer durchschnittlichen Temperatur von weniger als elf Grad Celsius sterben die Larven und Puppen der Tigermücken; die Eier jedoch überleben bei bis zu minus zehn Grad Celsius“, so die Stadt.