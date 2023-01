Lörrach Wie man mit Patienten reden sollte

Versierte Patientenkommunikation beinhaltet zudem eine dem Gegenüber zugewandte Körpersprache, so die Wissenschaftlerin, die Lehraufträge in den USA und Großbritannien wahrnimmt. Es zeichnet sich international insgesamt eine Tendenz ab, medizinische Dienstleistungen verstärkt vom einzelnen Patienten her zu konzipieren. Kundenorientierung wird im gesamten Gesundheitswesen weiter an Bedeutung zunehmen und die Frage nach dem eigenen Profil eines Anbieters, so die Essenz des Expertengesprächs. Die Interviewreihe „Praxis konkret“ dient dem Austausch der Berufsgruppen in den Lörracher Kliniken. Organisiert werden die Gespräche von der Klinikseelsorge und dem Lehrstuhl für Pastoraltheologie der Universität Freiburg.