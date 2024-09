Lörrach: Wie mit einem Gratiscafé Gutes getan wird

Waldbrand Feuer am Brocken - Hoffen auf Regen im Harz

Die Bekämpfung des Waldbrandes am Brocken geht weiter. Es sind erneut Hubschrauber und viele Feuerwehrleute am Boden im Einsatz. So ist der Stand bei den Löscharbeiten und der Ursachenermittlung.