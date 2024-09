Lörrach: Wie sich Schüler schon in den Ferien fit für den Schulstart machen

Im Unterrichtsraum bei Jens Schüßler sitzen in dieser Woche drei Schüler und büffeln Englisch. Eine Schulstunde lang übt der Lehrer, der am Meret-Oppenheim-Schulzentrum in Steinen unterrichtet, Vokabeln oder Grammatik. Obwohl die Schüler aus unterschiedlichen Schulen kommen, läuft der Unterricht, da Schüßler auf jedes Kind individuell eingehen kann. „Der Vorteil ist“, erklärt er, „dass wir in kleinen Einheiten unterrichten.“ Timo, Marie und Nathan sind freiwillig hier.

Das Konzept

„Im ersten Jahr haben meine Eltern mich geschickt, aber in diesem Jahr wollte ich wieder dabei sein“, sagt Nathan – und die anderen erzählen von ähnlichen Erlebnissen. Nach einer dreiviertel Stunde ist Schluss und die Schüler haben die Gelegenheit, an einem Workshop teilzunehmen.