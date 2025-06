Lörrach: Wie Tartuffe als Guru auf die Bühne kommt

Für Simon Rösch ist „Tartuffe der Betrüger“ das beste der drei Werke. Nach knapp dreißig Jahren, so fand der Regisseur, kann man so einen Klassiker auch gut wiederholen. Und Röschs sechste Inszenierung auf der Burg wird eine völlig andere sein als die von Peter G. Broberg im Jahr 1996. Das wird einem schon klar, wenn man die Kulissen in Augenschein nimmt.

Humor einer modernen Komödie

„Mein größtes Ziel ist, das Publikum so wenig wie möglich merken zu lassen, dass es ein Klassiker ist“, erklärt Simon Rösch denn auch. Sein „Tartuffe“ soll das Tempo einer modernen Komödie haben. „Den Humor einer modernen Komödie hat er sowieso“, berichtet der Regisseur. Er lässt das Lug- und-Trug-Stück über Scheinheiligkeit, Manipulation und Hörigkeit tatsächlich in einem Yoga-Ashram spielen.