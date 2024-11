Lörrach: Wie war es bei der Hieber-Weinmesse im Burghof?

Mehr als 70 renommierte Aussteller präsentierten an ihren Ständen im Burghof und einem separaten Zelt den 2800 Besuchern eine breite Auswahl von mehr als 700 leckeren Tropfen, welche sich größtenteils auch in den Regalen der verschiedenen Hieber-Märkte in der Umgebung wiederfinden. Erzeugnisse aus dem Markgräflerland zwischen Lörrach und der Ortenau bilden den Umsatzschwerpunkt der Märkte, weshalb sie im Burghof stark vertreten waren. Aber auch Produkte aus anderen deutschen Weinanbaugebieten sowie internationale Weine warteten auf ihre Degustation, auf welche Hieber in diesem Jahr erneut den Schwerpunkt legte. Dazu noch diverse Spirituosen und Sekte sowie Edeltropfen aus der Champagne.