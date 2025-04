Lörrach: Wie wir mit dem Sterben umgehen: Dasein, zuhören, aushalten

Die Wirklichkeit ist aber genau umgekehrt. Nur wenige können zuhause sterben, die meisten in Krankenhäusern oder Pflegeheimen. Wir können Angehörige unterstützen, indem wir informieren, Zeit haben, zuhören.

Vor dem Tod geht es ja erstmals ums Sterben. Einen Sterbenden zu begleiten ist eine große Herausforderung. Was kann man falsch machen?

Wer bildlich gemeint mit leeren Händen kommt, da ist, zuhört und aushält – der macht sicher keinen Fehler. Falsch und richtig wären aber nicht die passenden Begriffe. Die ganze Vielfalt empathischer Gesten und Verhaltensweisen – damit ausgestattet kann man jedem Menschen in seiner Einzigartigkeit begegnen und erspüren, was dem Menschen guttut. Der Sterbebegleiter und Journalist Stefan Weiller hat in seinem berührenden Buch „Letzte Lieder“ berichtet, wie Sterbende ihr Leben erzählen, wenn man sie nach ihrer Lieblingsmusik gefragt hatte und ihre Erinnerungen triggerte. Das wunderbare Magazin „Leidfaden“ beschreibt monatlich, mit welchen Erfahrungen solche Begleitungen bereichert werden können. Die Resonanz ist in den Begleitungen unbeschreiblich vielseitig – und in vielen Fällen berührend schön.

Wie erfahren und erleben Sie Sterbende? Was bleibt meist am Schluss an Wünschen und Bedürfnissen?

Unser gemeinsamer Nachname heißt „Verschwiegenheitspflicht“, Diskretion gegenüber allen, auch Angehörigen. Deshalb können „Muster“ nicht grundsätzlich beschrieben werden. Aber die Vielfalt der Erfahrungen beim Begleiten zeigt sich bei den Supervisions-Gesprächen, die wie in pflegenden Berufen helfen, Erfahrungen zu verarbeiten. Es gibt viel Literatur zu diesem Thema. Man möchte ja gerne selber wissen, wie man diese Phase empfinden wird. Ich glaube, dass es für viele Sterbende wichtig ist, neutralen Personen Erfahrungen anzuvertrauen, die sie nie im vertrauten Kreis geäußert haben. Aber in allen Fällen zu wissen, dass jemand immer wieder kommt, der zuhört und aushält.

Kann einem die Auseinandersetzung mit dem Thema die Angst vor dem Sterben nehmen?

Das vermag ich nicht zu beurteilen. Sie sensibilisiert für eines der großen Mysterien des Lebens, für das wir auf ethischer, religiöser, philosophischer Ebene Antworten suchen. Beim interaktiven Vortrag von uns geht es undogmatisch und unkompliziert um Themen wie den Umgang mit Sterbenden, die Tabuisierung des Todes und die Rolle der Angehörigen.

Stefanie Sproß wird praktische Tipps zur emotionalen und physischen Unterstützung von Sterbenden sowie zur eigenen Resilienz vermitteln. Es klingt so einfach: aber offene Kommunikation, Würde und Respekt können den Prozess des Abschieds in der letzten Lebensphase für alle Beteiligten erleichtern.

An wen richtet sich Ihr Vortrag?

Er richtet sich an alle Menschen, die sich mit dem sensiblen Thema Sterbebegleitung auseinandersetzen möchten. Sei es, weil diese Fragen im persönlichen Umfeld akut sind oder werden, sei es, weil sie sich gerne selber in einem so Sinn-stiftenden Bereich aktiv engagieren wollen.

Hat sich durch die Beschäftigung mit dem Thema auch Ihre eigene Sicht auf den Tod geändert?

Sicher. Ich finde es faszinierend, über das Leben nachzudenken, sich über Erkenntnisse auszutauschen, aus Begegnungen zu lernen. Oder zu staunen über die völlig unterschiedlichen Sichtweisen. Im Sepulkral-Museum in Kassel werden die kulturellen Unterschiede anschaulich dargestellt. In Sapintsa in Nordwest-Rumänien ist ein „lustiger Friedhof“. Dort werden die Schrullen und Macken von Menschen satirisch auf den Grabkreuzen dargestellt. Nach der Beerdigung wird drei Tage am Stück gefeiert. Ähnlich wie beim mexikanischen „Dia de los muertos“, dem Tag der Toten. Wenn ich als Abdankungsredner mit der Biografie eines Menschen befasst bin, stehe ich staunend vor seinem Lebenswerk. Mit mehr Beschäftigung wird der Blick immer differenzierter. Aber auch demütiger: Je mehr ich weiß, desto stärker wird die Erkenntnis, wie wenig ich wirklich weiß.

Was wünschen Sie sich, wenn es zu Ende geht?

Sich geborgen zu fühlen, schmerzfrei zu sein, mit sich im Reinen. Und das ganze Leben nicht wie eine Last zu spüren, sondern wie eine Feder, die einen trägt.

VHS-Vortrag: „Vom Umgang mit dem Sterben in unserer Gesellschaft“ am Donnerstag, 10. April, 19.30 Uhr, Altes Rathaus