Einzelhandel: Kein Nachfolger für Fachgeschäft in Lörracher Innenstadt

Weniger Fachgeschäftein der Innenstadt

Einen Nachfolger für den Laden gibt es nicht. Lange und intensiv hat das Ehepaar nach einem Nachfolger gesucht, ohne Erfolg. „Es ist heute sehr schwierig, ein kleines Geschäft zu übernehmen. Die Rahmenbedingungen sind derzeit so schlecht, dass es kaum noch möglich ist, einzusteigen“, meint Scheffler. Seiner Ansicht nach lösen diese Tendenzen einen Domino-Effekt aus: „Wenn ein kleines Geschäft aufgibt, dann sind auch andere davon betroffen, denn die Kundschaft, die im Fachgeschäft ausgewählte Produkte einkaufen möchte, kommt dann nicht mehr in die Innenstadt.“ Es seien, so Scheffler, zum einen die Mieten, die ein Kernproblem darstellten. Darüber hinaus seien strukturelle Probleme, mit denen kleine Händler zu kämpfen haben – etwa Schwierigkeiten bei der Nachfolge oder die zunehmende Konkurrenz durch größere Häuser – ebenso für die aktuellen Tendenzen verantwortlich: „Das Angebot in der Stadt ist eindimensional geworden.“ Dagegen fördere eine Vielzahl kleinerer Händler den Umfang und die Qualität des Angebots – was wiederum den Kunden zu Gute komme.