Lörrach Wieder werden Räder gestohlen

Lörrach. Am Sonntag zwischen 1 und 9.45 Uhr, gelangten Unbekannte an eine Fernbedienung einer Garage. Damit wurde „Im Leh“ eine Garage geöffnet und daraus zwei E-Bikes der Marke Cannondale sowie Scott entwendet. Die Räder müssen von mindestens zwei Tätern aus der Garage getragen worden sein. Der Schaden beträgt über 6 000 Euro. In unmittelbarer Nähe wurde ein Karton mit einem Endoskop aufgefunden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass dieses sowie ein WLAN-Router aus einem Pkw in der Hägelbergstraße entwendet wurden.