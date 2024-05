Im Wiesetunnel (Zollfreie Straße) der Bundesstraße 317 zwischen Lörrach und Weil am Rhein werden Wartungsarbeiten ausgeführt. Unter anderem werden die Tunnelbeleuchtung und die Entwässerung gewartet sowie die Röhre gereinigt. Vorgesehen sind die Arbeiten im Zeitfenster von Dienstag, 11. Juni, 7 Uhr, bis Mittwoch, 12. Juni, 20 Uhr. In dieser Zeit ist der Tunnel in beide Richtungen gesperrt, teilt der Landkreis mit. Eine großräumige Umleitung sei ausgeschildert, die Verkehrsteilnehmer müssten dennoch mit Verzögerungen rechnen.