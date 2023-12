Die Betriebsdaten

Die Versammlung beschloss die Integration einstimmig. Wieseverbands-Geschäftsführer Steffen Mehlhorn präsentierte bei der Versammlung einen Kurzüberblick über die Betriebsdaten 2022 der von 17 Mitarbeitern betriebenen Kläranlage Bändlegrund. So wurden dort 9,4 Millionen Kubikmeter Abwasser gereinigt, was 300 Litern pro Sekunde entspricht, und 440 Tonnen Rechen- und Sandfanggut entsorgt. Außerdem fielen 4200 Tonnen Klärschlamm zur Entsorgung an. Die Betriebskosten beliefen sich 2022 auf gut 3,1 Millionen Euro, was einem Plus von gut 250 000 Euro gegenüber dem Vorjahr entsprach.