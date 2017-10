Lörrach Wilke traut zwei Frauen

20:34 DFB-Pokal: Gladbach besiegt Düsseldorf

19:48 ZDF-Magazin: Sicherheitsleute vermitteln Flüchtlinge für Prostitution

Mainz - Mitarbeiter von Berliner Sicherheitsfirmen sollen nach Recherchen des ZDF-Magazins "Frontal 21" Flüchtlinge zur Prostitution überredet haben. In dem Bericht schildern Sozialarbeiter, Insider bei Sicherheitsfirmen und Flüchtlinge, dass sich auch Minderjährige prostituierten. Ein Sicherheitsbeauftragter berichtete demnach, dass es ein Zuhälter-Netzwerk in Berliner Flüchtlingsheimen gebe. Die Integrationssenatsverwaltung nehme den Verdacht einer organisierten Prostitution sehr ernst, teilte eine Sprecherin mit.

19:46 Maultaschen und Maronensuppe für Jamaika-Unterhändler

Berlin - Für viele der Jamaika-Sondierer von Union, FDP und Grünen ist es ein echter Marathon-Tag: Erst die konstituierende Sitzung des neu gewählten Bundestags, dann stundenlange Gespräche gleich nebenan in der Parlamentarischen Gesellschaft über Steuern, Finanzen und Europa. Zu Stärkung gab es für die Sondierungsteams am Abend unter anderem herbstliche Maronensuppe, Maultaschen, Fleischbällchen und Sandwiches.

19:15 DFB-Frauen landen Kantersieg: 11:0 gegen Außenseiter Färöer

18:51 Finanzen und Europa: Gedämpfte Erwartungen vor Jamaika-Runde

Berlin - Zum Start der Jamaika-Sondierungen in den Bereichen Finanzen und Steuern haben Teilnehmerkreise Erwartungen an weitreichende Ergebnisse gedämpft. Verbindliche Festlegungen werde es bei den bis in die Nacht angesetzten Gesprächen kaum geben, hieß es in Berlin. Möglich sei aber, dass eine gewisse gemeinsame Richtung in einzelnen Punkten deutlich werde. Die Gespräche starteten nach der konstituierenden Sitzung des Bundestages. Neben dem Finanzbereich soll später über Europa-Themen gesprochen werden.