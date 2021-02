Lörrach „Wir führen Geschichte in die Zukunft“

Durch eine Konzeptvergabe wurde die bbv Akademie aus Lörrach als Pächterin für einen Gastronomiebetrieb im Erdgeschoss und Seminarräume im Obergeschoss ausgewählt. Die bbv Akademie ist als Verein für berufliche Bildung seit 40 Jahren in der Region im Bereich Ausbildung, Umschulung und Weiterbildung von Fachkräften insbesondere im technischen und gastronomischen Bereich tätig.

Die Villa Aichele und der umgebende Park sind stadtbildprägend für den südlichen Eingang in die Innenstadt. Das denkmalgeschützte Gebäude, das im Jahr 1861 mit einem hohen architektonischen Anspruch erbaut wurde und in vielen Teilen noch im Originalzustand ist, wurde umfangreich und behutsam in enger Abstimmung mit dem Landesdenkmalamt saniert. Grundsätzlich wird an der Struktur der Grundrisse nichts Wesentliches geändert. Die historischen Strukturen wurden erhalten und prägen den Charakter des Hauses.

Dem Gemeinderat und den vorberatenden Ausschüssen wird die Schlussrechnung für die Sanierung und den Umbau der Villa Aichele vorgelegt. Die Sanierungskosten belaufen sich auf 2,14 Millionen Euro. Nach einer ersten Kostenberechnung wurden im Haushalt 2020 Investitionsmittel in Höhe von knapp 1,74 Millionen Euro eingestellt und für den Haushalt 2021 weitere Mittel in Höhe von 401 000 Euro. Diese wurden aufgrund von zuvor nicht ersichtlichen Schwachstellen an der Bausubstanz sowie Auflagen des Denkmalschutzes notwendig, betont die Stadt in einer Mitteilung an die Medien.

Mit den gestiegenen Baukosten konnte auch die Fördersumme aus der Fördermaßnahme „Sanierungsgebiet Baumgartnerstraße“ um 225 000 Euro auf gut 1,07 Millionen Euro angehoben werden, so dass bei der Stadt Lörrach ein Eigenanteil von rund 1,07 Millionen Euro verbleibt.

„Unser Dank gilt der großzügigen Förderung durch den Bund und das Land Baden-Württemberg im Rahmen des Sanierungsprogramms ’Baumgartnerstraße’“, so Neuhöfer-Avdic.