Lörrach „Wir lassen uns nicht unterkriegen“

Von Peter Ade

Lörrach-Hauingen. „Wir verstehen nicht, dass alle Jahre wieder von den Grünen, der FDP und anderen Kräften unsere Ortsteilstrukturen zerstört werden sollen – jetzt aktuell im Gemeinderat und in der Öffentlichkeit“, erklärte Schlecht am vergangenen Freitag vor rund 200 Zuhörern, die in der Festhalle spontan applaudierten.