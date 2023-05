Lörrach „Wir machen Platz“: Bürger gestalten ihre Stadt

Was es mit dem „Stadtmachen“ auf sich hat, welche inhaltlichen und gestalterischen Rahmenbedingungen zu beachten sind und wie die Untere Wallbrunnstraße in Zukunft aussehen könnte, wird in einem Workshop am 25. Mai ab 17 Uhr erarbeitet. Bah und Eberhardt werden eine kurze Einführung geben, im Anschluss gehen die Teilnehmer auf eine Erkundungstour in der Unteren Wallbrunnstraße, um schließlich Zukunftsszenarien zu entwickeln.

Diese werden vor Ort präsentiert und gehen als Anregungen in kommende Umgestaltungsplanungen ein, betont die Stadt. Themen wie etwa Begrünung, Sicherheit, Mobilität und Aufenthaltsqualität sollen bei der Ideenentwicklung Berücksichtigung finden.

In Bewegung kommen die Besucher beim „Open Cypher“ am 26. Mai um 16 Uhr, wenn Mentor Shalijani und die „Body Language Crew“ des Tanzwerks 3-Ländereck in Kooperation mit der Stadt zum Tanz bitten. Alle sind eingeladen, mitzumachen.

Für weitere Unterhaltungsangebote auf der von SAK Land & Bau errichteten Bühne ist – gemäß dem Motto – eine Menge „Platz“. Bei Interesse kann man sich einfach per E-Mail an stadtplanung@loerrach.de wenden.

Die Erfahrungen

Mit dem Format „Wir machen Platz!“ ist die Stadt bereits auf dem Bahnhofsplatz von 2018 bis 2020, damals in Kooperation mit der IBA Basel und der Projektgruppe „Aktive Bahnhöfe“ sowie dem SAK Lörrach, mit der Bürgerschaft ins Gespräch gekommen. „Ich freue mich auf die zweite Runde und bin gespannt auf die Ideen und Anregung der Bürgerschaft für dem öffentlichen Raum,“ betont Neuhöfer-Avdić.