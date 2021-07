Lörrach „Wir platzen aus allen Nähten“

Das Schülerforschungszentrum wurde 2007 mit der Intention gegründet, interessierten und talentierten Schülern des Dreiländerecks den Zugang zu naturwissenschaftlichen Experimenten und Forschungsarbeiten zu ermöglichen. Was ist aus dem trinationalen Gedanken geworden?

Die Schweiz ist nach wie vor dabei, der Anteil der eidgenössischen Schüler im Kursprogramm liegt bei etwa 15 Prozent. Das ist meiner Meinung nach ein guter Wert. Das phaenovum ist auf dem Campus mit drei großen Schulen Lörrachs, dass da überproportional viele deutsche Schüler kommen, ist nur natürlich.

Mit Frankreich hat es allerdings tatsächlich nie so richtig geklappt. Es gab immer wieder Anläufe, um Kooperationen aufzubauen, aber denen stand das französische Schulsystem im Weg, dazu gab es auch versicherungstechnische Probleme.

Hat die Sprachbarriere auch eine Rolle gespielt?

Sie wäre das kleinere Problem. Wir hätten durchaus Lehrkräfte gehabt, die auch auf Französisch unterrichten konnten, und haben sogar mal einen französischen Kurs angeboten, aber für diesen haben sich deutsche Schüler angemeldet, die ihr Französisch verbessern wollten.

Wenn sich auch französische Schüler angemeldet hätten, wäre das eine schöne Kombination geworden. Nicht nur die Franzosen kamen nicht, zwischenzeitlich gab es in der Öffentlichkeit auch Vorwürfe, das phaenovum sei eine Einrichtung nur für Schüler des Hans-Thoma-Gymnasiums.

Ich glaube, das war eher eine Frage der Wahrnehmung. Wir hatten von Anfang an drei unterschiedliche Bereiche: das IT-Seminar mit einem ganz breiten Zufluss an Schülern aus der gesamten Region, den Bereich Life Sciences unter der Leitung eines Berufsschullehrers und mit Schülern von unterschiedlichsten Schulen sowie die Physik.

Dieser Fachbereich war von Anfang an sehr erfolgreich bei Wettbewerben und wurde darum auch überproportional wahrgenommen. Dadurch hat sich dieses Bild in der Öffentlichkeit entwickelt.

Mittlerweile zählt das phaenovum bundesweit zu den erfolgreichsten Schülerforschungszentren und hat zahlreiche Preisträger bei verschiedenen Wettbewerben gestellt. Wie wichtig sind diese Erfolge im Verhältnis zur Lehre und Forschung?

Diese Projekte sind wichtig für diejenigen, die sich wirklich im naturwissenschaftlichen Bereich ausleben wollen. Sie haben oft ein unglaubliches Bedürfnis, zu forschen. Für andere Schüler, die einfach nur Interesse an Naturwissenschaften haben, sind sie ein Vorbild. Die Erfolge zeigen zudem: Naturwissenschaft ist etwas wert, nicht nur Sport, Musik und andere Freizeitaktivitäten.

Es gibt aber keine Pflicht zur Teilnahme an Wettbewerben, oder?

Es könnten aus Kapazitätsgründen gar nicht alle teilnehmen. Bei Schülern, die im Projektbereich arbeiten, haben wir allerdings natürlich schon den Wunsch, dass sie sich auch an Wettbewerben beteiligen. Wir müssen sie dazu aber nicht zwingen. Es ist für sie toll, öffentlich vorstellen zu können, was sie über Monate erforscht und geleistet haben.

Früher wurde in den Ankündigungen für das Kursprogramm oft betont, dass diese auch für Mädchen offen sind. Wie ist inzwischen das Verhältnis zwischen Nachwuchsforscherinnen und Nachwuchsforschern?

Bei „Jugend forscht“ haben wir tatsächlich schon seit vielen Jahren einen Mädchen-Anteil von rund 50 Prozent. Da können wir sehr zufrieden sein – auch im Vergleich zum Wettbewerb allgemein, wo der Anteil nicht ganz so hoch ist. Im Kursbereich hingegen ist der Anteil leider nicht sehr hoch – auch weil wir sehr viele IT-Angebote haben. Da müssten wir die Förderung intensivieren, wir kommen dort aktuell jedoch nicht weiter.

Still geworden ist es auch um die Anbaupläne. Sie waren 2015 schon weit fortgeschritten, es wurde schon ein Architektenentwurf im Gemeinderat präsentiert, dann musste das phaenovum aber wegen des Schulentwicklungsprozesses zurückstecken.

Ja, wir wollten eigentlich auf dem Campus anbauen, daraus ist jedoch leider nichts geworden. Das phaenovum platzt deswegen nach wie vor aus allen Nähten. Wir haben dann zwar einige Räume in der Neumattschule bekommen, doch nur einer ist uns jetzt noch geblieben. Die anderen mussten wir zurückgeben, weil dort nun die Fridolinschule einzieht. Die Raumsituation ist darum nach wie vor ein limitierender Faktor, warum sich das phaenovum nicht weiterentwickeln kann.

Mehr Platz wäre auch in der Pandemie von Vorteil, wie hat sich das Coronavirus auf die Kurse und die Forschungsprojekte ausgewirkt?

Die Schülerforschungsprojekte haben schon vor Corona begonnen, und wir haben versucht, die Teilnehmer möglichst lange bei uns weiterarbeiten zu lassen, anschließend ging es digital weiter. Dadurch waren wir mit relativ vielen Gruppen bei „Jugend forscht“. Der Regionalwettbewerb fand noch vor der Pandemie statt, der Landes- und Bundeswettbewerb sind allerdings leider ausgefallen.

In diesem Jahr fanden alle Wettbewerbe komplett digital statt, aber das ist natürlich nicht der schöne Wettbewerb, wie ihn die Schüler sonst erleben. Im Kursbereich haben wir einige Projekte digital angeboten, diese wurden auch angenommen. Indes gab es einen deutlichen Einbruch – statt 52 wurden nur noch 35 Kurse durchgeführt.

In den vergangenen zehn Jahren gab es viele Wettbewerbserfolge und jüngst sogar eine eigene Sternwarte. Was war für Sie persönlich das bedeutendste Projekt?

Das Projekt phaenovum an sich finde ich absolut spannend. Es ist toll, hier arbeiten zu können, weil es ein vielfältiger Arbeitsplatz ist und weil es sinnvoll ist, Schülern so etwas anbieten zu können. Dann gibt es natürlich jede Menge Projekte und Wettbewerbe, die wir angestoßen haben und alle sehr schön waren. Das fängt an mit dem Tag der offenen Tür, der fast zu einer Erlebnismesse ausgeweitet wurde. Dann gab es Metaksi – ein wunderschöner Wettbewerb – und Roborave, der erst am Wochenende wieder stattgefunden hat. Und die Sternwarte ist ein großes Projekt, das erst jetzt so richtig anlaufen wird.

In der Mitteilung über Ihren Wechsel war zu lesen, dass Sie künftig andere Aufgaben bei der Wirtschaftsförderung übernehmen, welche werden das sein?

Eine Aufgabe, die näher an Ihrer beruflichen Herkunft liegt, dürfte schwer zu finden sein. Ja, da müssten wir hier im Innocel schon ein Labor einrichten (lacht). Meine künftigen Aufgaben befinden sich im Moment noch im Prozess, und das ist noch nicht spruchreif.