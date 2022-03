Lörrach Wissenschaft schafft Wissen

Dass es Vince Ebert fast immer um mehr geht, als um die Pointe, wurde spätestens klar, als er auf Corona zu sprechen kam. In der Pandemie habe sich deutlich gezeigt, was Wissenschaft kann – und auch, was nicht. Wissenschaftler könnten die Dinge beschreiben. Beim Elefanten könnten sie anhand des Urins auf die Länge des Penis schließen, nannte er ein launiges Beispiel und brachte die leider nicht sehr zahlreichen Zuschauer zum Lachen. Die Wissenschaftler könnten uns aber nicht exakt sagen, was wir – etwa in einer Pandemie – zu tun haben. Die Botschaft des Kabarettisten war klar: Leute, bitte schaut offen in die Welt und denkt selber.