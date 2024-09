Lörrach: Wo gibt es freie Flächen für Photovoltaik in Lörrach?

Die Flächenbewertung

In der vorliegenden Raumnutzungskarte konzentrieren sich laut den Ausführungen die vorgeschlagenen Vorranggebiete Freiflächen-Photovoltaik überwiegend auf den Freiraum der Grünflächen und Flächen für die Landwirtschaft, vereinzelt auch auf das Wasserschutzgebiet Zone II. Es existiere somit ein klassischer Konflikt zwischen den Schutzgütern der Natur, dem Trinkwasserschutz, dem Erhalt der Landwirtschaft und dem Ausbau der regenerativen Energien, der für die Stadt eine Herausforderung darstellt. Die im Entwurf ermittelten Potentialflächen stünden nach fachlicher Prüfung Entwicklungszielen der Stadt Lörrach und weiteren noch in Bearbeitung befindlichen Fachplanungen des Landes Baden-Württemberg gegenüber, sodass einige Vorranggebiete für Freiflächen-Photovoltaik aus Sicht der Verwaltung an hierzu nicht geeigneten Standorten vorgeschlagen wurden. Zu diesen Standorten wurden in der Stellungnahme Bedenken geäußert.