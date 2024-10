Lokales Handwerk: Mehr als 50 Jahre im Friseursalon: Inge Ziegler-Müller geht in den Ruhestand

Der Umzug nach Stetten

Bereits nach fünf Jahren musste die Friseurin ihren Salon an der Humboldtstraße erweitern. Der Umzug nach Stetten in die Basler Straße 27 erfolgte im Jahr 1985. Zum 1. November übergibt sie diesen Salon an eine Nachfolgerin.

Gerne denkt sie an die Zeit der Dauerwellen zurück. Eine Kunst, für die sie eine eigene Technik entwickelt hat. Die Königsklasse aber sei der Bob, sagt Ziegler-Müller. Diese Frisur müsse von allein fallen, das Geheimnis dafür sei ein guter Schnitt – vor allem im Nackenbereich. Am liebsten waren ihr immer jene Kundinnen, die ihr freie Hand ließen.

Dank mit Alphornklängen

Tolle Erlebnisse gab es auch: Ziegler-Müller erinnert sich noch gut an den Schweizer in Tracht, der bei ihr einen Haarschnitt nachfragte. „Mensch, so gut hat mir noch keiner die Haare geschnitten“, lobte er sie danach.