Lörrach Wölblin-Straße: Von „Geschockt“ bis „Viel Lärm um nichts?“

Spiegel Online titelt sachlich: „Warum 40 Mieter aus ihren Wohnungen ausziehen müssen“. Schon etwas drängender lautet die Schlagzeile beim Berliner Tagesspiegel: Unter der Überschrift „Aufregung in Lörrach: Mieter raus, Geflüchtete rein und dann?“ wird über das Geschehen in Lörrach berichtet. Der dazugehörige Artikel schildert dann sachlich den Verlauf des Pressegesprächs von Stadt und Wohnbau. Auch Betroffene und die Lokalpolitik kommen zu Wort. In einem Kommentar wird das Geschehen in den „Sozialen Netzwerken“ unter die Lupe genommen. „Wenn Ohnmacht blitzschnell in Protest umschlägt“ ist dieser Kommentar überschrieben.

Kritik an der Stadt geübt

Die Schlagzeile bei der Berliner Tageszeitung Die Welt lautet „Die Aussiedlung der Mieter in der Wölblinstraße“. Der dazugehörige Artikel ist ruhig und sachlich im Ton.