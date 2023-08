Lörrach Wölblinstraße: Erste Flüchtlinge eingezogen

Die Wölblinstraße ist Mitte Februar bundesweit in die Schlagzeilen geraten, als ein Schreiben der Wohnbau Lörrach an die 40 dort lebenden Mieter in 30 Haushalten publik wurde. Darin wurden sie darüber informiert, dass sie bis Jahresende ihre Wohnungen räumen müssen, da diese für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen genutzt werden. Den betroffenen und teils langjährigen Mietern waren Wohnungen aus dem Bestand der Wohnbau Lörrach angeboten worden, die bezahlbar und mindestens gleichwertig, wenn nicht besser als ihre bisherigen Wohnungen sind. In den „sozialen Netzwerken“ hatte sich Kritik an diesem Vorgehen und der Kommunikation der Wohnbau Lörrach entzündet. Bundesweit hatten Medien über den Vorgang berichtet.

Ein halbes Jahr später zieht Thomas Nostadt, Geschäftsführer der Wohnbau Lörrach, ein zufriedenes Zwischenfazit. „Elf der 30 Wohnungen an der Wölblinstraße sind leer. Vier Wohnungen haben wir Anfang Juli an die Stadt Lörrach übergeben, sieben weitere werden in den kommenden Wochen folgen“, sagt Nostadt auf Nachfrage unserer Zeitung.