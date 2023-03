Lörrach Wölblinstraße: SPD gegen Instrumentalisierung

Platz für Flüchtlinge

Die Fraktion stehe nach wie vor hinter dem Vorhaben, Platz für rund 100 Geflüchtete zu schaffen und für die betroffenen Mieter neuen Wohnraum zu besorgen. Und weiter: „Fakt ist, dass die beiden Wohnblöcke aus den frühen 1950er-Jahren stammen, damals übrigens für Flüchtlinge und Vertriebene gebaut worden waren, nun aber in ihrer Einfachstbauweise weder vom Wohnstandard noch aus energetischer Sicht den Anforderungen genügen. Sie hätten in nächster Zeit entweder abgerissen oder kernsaniert werden müssen. Auch dann wäre, wie in der Nordstadt oder in der Hauinger Schlichtergasse, ein Umzug von Mietern aus Altbestand notwendig geworden.“ Diese Maßnahme werde nun vorgezogen, um kurzfristig dort Geflüchtete unterbringen zu können, bis entweder im alten Polizeirevier an der Bahnhofstraße oder im beabsichtigten Neubau einer Gemeinschaftsunterkunft in Stetten-Süd Platz dafür ist.

Vertrauen in Wohnbau

Die Stadt Lörrach hat in der Vergangenheit, häufig auch in Zusammenarbeit mit der Städtischen Wohnbau, die Unterbringung von Geflüchteten „gut gemeistert“, trotz der großen Schwierigkeiten auf dem Lörracher Immobilienmarkt, so die SPD weiter. „Die Unterbringung von Geflüchteten wird auch weiterhin Thema sein und erfordert viel Solidarität in unserer Gesellschaft.“