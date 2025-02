Lörrach: Wofür und wie die Jugend demonstriert

Filmstill Foto: W-FILM /Sebastian Semmer

Felix Maria Bühler empfindet die Berichterstattung über die Klimaaktivisten meist als allzu einseitig. In seinem Film erzählt er deshalb einmal aus der Protagonisten-Perspektive, will aber auch Raum zum Nachdenken und Reflektieren bieten. Sein Film soll Nähe schaffen und dennoch beobachtend sein. „Ich verstehe die Grundangst der Menschen, das Gefühl der Ohnmacht. Mich interessiert generell, was mit all diesen jungen Menschen passiert nach der großen Welle der Fridays for Future-Bewegung.“ Aktuell habe sich der Themenschwerpunkt etwas verschoben: Zunehmender Rechtsradikalismus und der nötige Schutz der Demokratie stünden bei vielen Jugendlichen angesichts der aktuellen Ereignisse mindestens genauso sehr im Fokus.