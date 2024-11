Lörrach: Wohlig warmes Licht an kalten Wintertagen

Bis zu 40 Kooperationspartner beteiligen sich an der Finanzierung der Weihnachtsbeleuchtung in der Lörracher Innenstadt. Die Koordination liegt in den Händen der WFL Wirtschaftsförderung Lörrach, wie diese in einer Mitteilung schreibt. Im November beginnt das Team der Firma Cabsol Deutschland in der Lörracher Fußgängerzone mit der Installation der Weihnachtsbeleuchtung. Traditionell wird die Beleuchtung am Donnerstag vor dem 1. Advent eingeschaltet.

Bis ins neue Jahr hinein

Vom 28. November bis 6. Januar werden die Eingänge zur Fußgängerzone in der Zeit von 16 bis 22 Uhr durch Leuchtpendel mit vielen tausend Lichtpunkten in ein warmes Licht gehüllt, heißt es in der Mitteilung der WFL Wirtschaftsförderung Lörrach.