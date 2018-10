Lörrach Wohnbau: Sozialer Auftrag bestens erfüllt

Von Guido Neidinger

Lörrach. Nach ausgiebiger Behandlung im Hauptausschuss hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstag den Abschluss des Geschäftsjahres 2017 der Wohnbau Lörrach und der Lörracher Stadtbau durchgewunken. Die Bilanz weist einen Gewinn in Höhe von knapp 900 000 Euro aus.

Begleitet wurde der Beschluss von viel Lob der Fraktionen für Wohnbau-Geschäftsführer Thomas No-stadt und sein Team. Ihnen wurde von allen Fraktionen hervorragende Arbeit bescheinigt.

In diesem Zusammenhang wiesen sowohl Bernhard Escher (CDU) als auch Hubert Bernnat (SPD) auf die Verantwortung des Gemeinderats hin, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Escher sprach von einem „erschreckenden Wohnungsnotstand“. Bernnat verteidigte die von Nostadt im Hauptausschuss kritisierte Mietprreisbremse. Diese verhindere durchaus „maßlose Steigerungen bei den Mieten“.

Margarete Kurfeß sieht den sozialen Auftrag der Wohnbau, bezahlbare Wohnungen zur Verfügung zu stellen, als gegeben an. Mit durchschnittlich 6,40 Euro pro Quadratmeter „steht ein großer Teil der Wohnungen der Wohnbau für sozial schwache Bürger zur Verfügung.“ Kurfeß mahnte, die Stadt müsse sich „ein anderes Vorgehen bei den Grundstücksverkäufen überlegen“. In den vergangenen Jahren verkaufte die Stadt ihre Baugrundstücke jeweils gegen Höchstgebot.

Thomas Denzer (Freie Wähler) hat noch ein anderes Hindernis für bezahlbare Wohnungen ausgemacht: „überbordende Vorschriften“. Wenn die Wohnbau Lörrach sich nicht in einem Neubaugebiet wie dem Belist engagiere, „dann müssen bei uns alle Alarmlampen leuchten“.