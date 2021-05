Lörrach Wohnquartier aus einem Guss

Drei der vier bestehenden Häuserreihen mit zusammen 54 Wohnungen bleiben erhalten und werden von Grund auf saniert. Alle drei stoßen an die Ortmattstraße. Die Sanierung wird im Juli mit der mittleren Reihe (Ortmattstraße 11/13) beginnen und soll im Jahr 2022 insgesamt abgeschlossen sein.

Fünf neue Häuser

Eines der vier alten Wohngebäude (Schlichtergasse 8/10) wurde vorigen Herbst abgerissen. Damit ist genügend Platz für fünf neue Häuser mit drei Geschossen und attraktiven Fassaden. Mittendrin wird der „Vierseitplatz“ angelegt: ein Treffpunkt im Quartier, dem sich auch ein Gemeinschaftsraum mit Terrasse anschließt.

In den fünf Häusern entstehen 57 Wohnungen, sodass die Wohnbau am Ende im Quartier „Schlichtergasse“ 111 Wohneinheiten für 250 Menschen anbieten kann. Eines der Häuser, so Nostadt, sei für Mieter vorgesehen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stünden und nur schwer einen gesicherten Platz in der Gesellschaft fänden.

Die neuen Häuser werden mit dem Energiestandard KfW 40 plus errichtet. In der Heizzentrale läuft ein Blockheizkraftwerk, und auf den Dächern wird mit Photovoltaik Strom gewonnen; alle Mieter im Quartier können ihn direkt und günstig als „Mieterstrom“ nutzen. Auch die alten Häuser im Quartier werden an die Heizzentrale geknüpft. Dank dieses Nahwärmeverbunds und erneuerter Gebäudehüllen wird der Energieverbrauch in den Altbauten markant sinken.

Junges Wohnquartier

Mit dem Bauprojekt „Soziales Wohnen Schlichtergasse“ entstehe ein stark verjüngtes Wohnquartier aus einem Guss, heißt es in einer Mitteilung der Wohnbau, die auch auf die geplante frisch geordnete Grünanlage verweist. Bisher bot die Wohnbau hier 72 Mietwohnungen an.

Erfreut über den Projektstart zeigten sich beim gestrigen Spatenstich auch der Hauinger Ortsvorsteher Günter Schlecht und seine Brombacher Kollegin Silke Herzog.

Architekt Michael Gies sprach beim Spatenstich von einer „interessanten Herausforderung und einer reizvollen Aufgabe“.